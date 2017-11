Op de Anne de Vriesschool in Epe is grote onrust ontstaan, na het vertrek van directeur Ton Keesom. Onderwijzend personeel en ouders van kinderen verkeren in onzekerheid over de dagelijkse leiding op de christelijke basisschool.

Enkele weken geleden meldde directeur Ton Keesom van de ADV-school zich ziek. Eind oktober kregen ouders via een mail te horen dat 'in gezamenlijk overleg met Ton Keesom is besloten dat aan zijn inzet voor de stichting Procon per heden een eind komt'. Procon-bestuurder Ton Diepeveen repte van 'teveel verschillen van inzicht', waardoor Keesom niet zou terugkeren.

Vertrouwen

Voor ouders, leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het docententeam van de school was dit een onwenselijke situatie. Zij gaven aan het volste vertrouwen te hebben in Keesom en wilden dat de directeur zou terugkeren, wat volgens hen ook de wens van Keesom zelf was. Aan dat verzoek werd door het bestuur van Procon echter geen gehoor gegeven. Twee leerkrachten meldden zich daarop ook ziek.

Populair

Afgelopen week probeerde Procon de onrust weg te nemen door de situatie toe te lichten in een mail aan de ouders en door een bijeenkomst te beleggen op de ADV-school. ,,Maar of de onrust nu weg is? Dat denk ik nog niet'', zegt Diepeveen een dag later. ,,Ton Keesom was populair als directeur. Waarschijnlijk wilden de aanwezigen donderdag horen dat de directeur zou blijven, maar dat gaat niet gebeuren. Zij zullen dus nog teleurgesteld zijn. Neemt niet weg dat er maandag zo goed als zeker een, nieuwe, tijdelijke directeur op de ADV-school staat. De laatste gesprekken daartoe ronden we hopelijk vanavond nog af'', zei Diepeveen vrijdagmiddag.

Persoonlijke omstandigheden

Over de reden van het vertrek van Keesom wil Diepeveen niet verder uitweiden. ,,Het heeft te maken met zijn functioneren en nog wat - persoonlijke - omstandigheden. Daar ga ik niets over zeggen. Vervolgens heeft Ton Keesom zelf aangegeven te willen vertrekken bij de ADV-school en de stichting Procon. Dat besluit respecteren wij. Hoe moeilijk ook voor ouders, die vaak een wat beperktere kijk op de zaak hebben dan wij als bestuurders, die een breder beeld hebben. Ja, ik ken het verhaal dat Keesom niet weg wilde. Dat is een van de vele geruchten, die ik heb gehoord. Maar het klopt niet. Epe is een dorp hè, daar gaan altijd al snel zulke verhalen rond'', zei Diepeveen gistermiddag.

Fijne school

Diepeveen zegt dat het voor Procon nu zaak is ervoor te zorgen dat de ADV-school in rustiger vaarwater belandt. ,,We willen weer zo snel mogelijk de fijne school zijn die we altijd zijn geweest. De twee zieke leerkrachten keren wat ons betreft zo snel mogelijk terug op school. Tot die tijd zorgen wij voor voor adequate vervangers, zodat goed onderwijs voor de leerlingen gegarandeerd is.''