Ontbijtje en muziek voor fietsers

In de maanden mei en juni staat fietsen op vele fronten centraal in de Stedendriehoek. Met de campagne ‘Fietsen is beleven’ worden inwoners bewust gemaakt van de vele voordelen van regelmatig fietsen. Zo krijgen inwoners van de regio de kans gratis een week lang een e-bike te proberen. In Twello, Epe, Brummen en Gorssel zijn de uitgiftelocaties van de e-bikes gevestigd. Via de website vlotveiligfietsen.nl is de e-bike direct te reserveren. Vlot veilig fietsen is een van de programma’s van Cleantech Regio in het kader van het nationale programma Beter Benutten. Daarin werken de landelijke overheid, de regio en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren in de drukste regio’s.