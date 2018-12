Ontploffing door vuurwerk schrikt Epe op

Door de ontploffing sneuvelde een ruit van een woning. Het vermoeden rees al snel dat het om zwaar vuurwerk ging. Politie-onderzoek wees uit dat vlak voor een huis of mogelijk zelfs tegen een huis in de straat in de wijk Vegtelarij aan, het vuurwerk tot ontploffing is gebracht. Omdat de knal zo hard was en het dus waarschijnlijk zeer zwaar - illegaal - vuurwerk is geweest dat tot ontploffing kwam, wil de politie graag in contact komen met getuigen van het voorval. ,,De bewoners van de straat zijn enorm geschrokken. Dit soort vuurwerk kan natuurlijk niet’’, meldt een woordvoerster van de politie. Tips zijn welkom op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.