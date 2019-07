Ontsnapte wallaby in Epe houdt zich nog altijd schuil in maisveld

UpdateEen ontsnapte wallaby houdt de gemoederen flink bezig in Epe. Het beest nam zondagnacht de benen bij kinderboerderij De Koperen Ezel en was maandagavond nog altijd niet gevangen. Het hield zich rond 19.30 uur schuil in een maisveld bij de Zuukerenkweg.

Het dier ontsnapte maandagochtend bij kinderboerderij De Koperen Ezel. ,,Hij zat er gisteravond nog,’’ vertelde Ard Westerink, directeur van het kinderspeelparadijs kort nadat de politie meerdere meldingen kreeg over een loslopende kangeroe. ,,Het is een wallaby’’, meldde Westerink, ,,precies zo één als in Artis, die ook op maandag ontsnapte.’’

Maisveld

De wallaby van Epe werd onder anderen gespot op een rotonde op de N309. ‘De tweevoeter is vliegensvlug en het is nog niet gelukt om deze te vangen,’ meldde de politie Epe op Facebook. Daarna dook het dier een maisveld in bij de Zuukerenkweg. Westerink: ,,Het is natuurlijk heel lastig om hem in het maisveld te pakken te krijgen. Wij rijden rond om het dier te spotten als hij naar buitenkomt.’’

De beheerder liet weten dat de kangoeroe met een geweer zou moeten worden verdoofd. ,,Als wij de kangoeroe tegenkomen dan moet je het dier ook nog op een goede plek kunnen verdoven.’’ Een verdovingsschot wordt dus niet bij een drukke weg gelost.

Avond

Rond 19.30 uur was het beest echter nog altijd niet gevangen. Westerink na een lange zoektocht: ,,Hij verliet even het maisveld, mensen hebben hem gezien, maar daarna is hij snel ook weer terug gegaan. De wallaby zit daar nog altijd. We proberen hem te vangen, wat mensen uit de buurt hier, een paar collega’s, een veearts met een verdovingsgeweer en ik.’’

Het dier nam overigens al eerder de benen. ,,Toen hadden wij hem na een uurtje al gevangen,’’ aldus Westerink. Net als de vorige keer sprong het dier over een hoog hek de vrijheid tegemoet. Westerink: ,,Ik heb van kenners gehoord dat het mogelijk is voor een wallaby om vanuit stilstand over een metershoog hek te springen, maar dat komt amper voor.’’

Quarantaine

De kinderboerderij heeft twee exemplaren, maar als de ontsnapte wallaby ooit wordt gevangen, zal hij niet gelijk bij zijn maatje worden teruggeplaatst. De avontuurlijke van het stel zal eerst in quarantaine worden geplaatst. ,,Je weet natuurlijk niet wat het dier buiten zijn verblijf aan ziektes heeft opgelopen.’’