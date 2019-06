Ontwerp aanpak ‘Eper spookstraat’ ter inzage

Schaap­scheer­ders­feest Epe vormt inspiratie voor een nieuw textielfes­ti­val

5 juni Wat ontstond als een bescheiden aanvulling op het Schaapscheerdersfeest, groeide in een paar weken uit tot een omvangrijk evenement dat op meerdere locaties in Epe wordt gehouden. Nu is het alleen nog afwachten of het Textiele Ambachten Festival, dat zaterdag 15 juni plaatsvindt, in de smaak valt bij het publiek.