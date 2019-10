‘Onzichtbare carport in Epe mag niet om verrommeling, zwembad kan wel’

Want in beide gevallen worden zij afgeschermd door een hoge coniferenhaag, zo bleek woensdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Daar vroeg Verveer om herziening van een uitspraak over het nieuwste bestemmingsplan. De Epenaar vindt dat de gemeente met twee en zelfs meerdere maten meet als het gaat om bouwen voor de voorgevelrooilijn bij zijn woning aan de Tongerenseweg.

Verrommeling

Zo wees de gemeente Verveers plan voor een carport net voor de voorgevelrooilijn van de hand, omdat het tot een ‘onaanvaardbare verrommeling’ van het landschap zou leiden. Wat schetste zijn verbazing, toen de gemeente zijn buurman een dag voor de rechtszaak over het bestemmingsplan eind maart 2018 een vergunning voor een zwembad bij de buren verleende. Verveer benadrukte dat hij absoluut niet tegen het zwembad van de buurman is, ‘mijn kinderen maken er met heel veel plezier gebruik van’, het gaat hem om het meten met twee maten door de gemeente Epe. Verveer noemde meer voorbeelden van bouwwerken voor de voorgevelrooilijn die snel nog even een vergunning kregen.

De Epenaar vindt dat de Raad van State alsnog de vergunning voor het zwembad bij de beoordeling van zijn afgewezen carportplan moet betrekken. Volgens hem had dat wel moeten gebeuren, maar is dat niet gedaan in de uitspraak over het bestemmingsplan in juni 2018.

Zwembad

Toch leek rechter en staatsraad Eric Daalder Verveer weinig hoop te kunnen bieden. Volgens hem was de vergunningsprocedure voor het zwembad al tijdens de bestemmingsplanprocedure bekend en had die meegenomen kunnen worden in de rechtszaak van maart 2018, waarbij zijn carportplan sneuvelde. Volgens Verveer kon hij er tijdens de zitting van toen onmogelijk kennis van hebben.