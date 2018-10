Ook grappen bij uitvaartbeurs

Vier mannen in uitvaartkostuum poseren voor de Eper begrafeniskoets, steenhouwer Rinus van de Bolt graveert een steen en om de hoek van de kerk stappen twee mensen in een kobaltblauwe autobus van uitvaartondernemer Peter van Nele uit Ede. De zon schijnt en er heerst een opgewekte stemming. Er worden grapjes gemaakt. Over Jantje die bij het zien van al die grafschriften met lieve, dierbare en zorgzame overledenen aan zijn vader vraagt waar de slechte mensen begraven zijn. Over de vergissing van een man die het in zijn toespraak heeft over de baarmoeder van de overledene in plaats van zijn moeder op de baar.