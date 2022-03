Oorlogsstichting bruist bij jubileum als nooit tevoren, toch heeft Vaassens feestvarken ook zorgen

Video Alleen of met twee: op deze ‘vreemde’ manier herdenkt de Noord-Veluwe neergescho­ten militairen

Een bloem, een knik en stilte. Terwijl grote activiteiten rondom 75 jaar bevrijding zijn afgelast, gaat in dezelfde periode het herdenken van oorlogsslachtoffers in Wapenveld, Epe en Gortel door. ,,Het is heel vreemd om dit met twee te doen.”

3 april