Op deze drie plannen kunnen inwoners stemmen voor vernieuwd hertenkamp in Epe

Storm Ellen blaast carnavals­op­toch­ten hier nog niet van de kalender

21 februari De grote carnavalsoptocht van zaterdag in Eindhoven - Lampegat - is afgeblazen vanwege de komst van storm Ellen. Bij de meeste carnavalsverenigingen in onze regio is - nog - geen sprake van paniek. De meeste grote optochten van zaterdag en zondag gaan vooralsnog gewoon door.