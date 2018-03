Opening maakt Eper Paastoernooi uniek

Kevin Diks, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt. Zomaar wat bekende voetballers die nog niet zo lang geleden te bewonderen waren op de velden van sv Epe tijdens het Marc Overmars Paastoernooi. Ongetwijfeld zullen er tijdens de wedstrijddagen van de 42e editie van dit evenement, op 31 maart en 1 april, nieuwe talenten opstaan bij de bekende deelnemende teams. Zij beleven dan ook de jaarlijkse spectaculaire, maar vaak onderbelichte, opening deze vrijdag van dichtbij: ,,Dat is echt uniek voor ons, we zetten de jongens in het zonnetje”, vertelt Edwin van Schoonhoven namens de organisatie.

De Epenaar houdt zich al een jaar of vijf namens de verantwoordelijke commissie bezig met de opening, traditiegetrouw op vrijdagavond. Ook dit jaar belooft het weer een spektakel te worden. ,,Het is een beetje als de opkomst bij de Olympische Spelen”, vergelijkt Van Schoonhoven. ,,Onze pupillen komen met de deelnemers het veld op en dragen vlaggen. Bij de opkomst is er vuurwerk en we hebben dit jaar een dweilorkest. Daarna is nog de echte opening door Marc Overmars zelf.”

Bekende naamgever

Volgens Van Schoonhoven is het een groot voordeel dat het toernooi zo’n bekende naamgever heeft. Overmars is de huidige directeur voetbalzaken bij Ajax. ,,Natuurlijk helpt dat. Hij moet dan ook vaak op de foto met de spelers. Maar ook voor het zoeken van sponsoren en teams draagt het bij. We zijn er trots op dat hij het zover heeft gebracht.”

Bij de organisatie van het internationale toernooi, en de opening, komt veel kijken. ,,Met een groep van circa tien mensen zijn we al driekwart jaar bezig”, legt Van Schoonhoven uit. ,,Uiteindelijk doe je het bijna met de hele club. Er heerst dan echt een wij-gevoel. Er komt heel veel bij kijken. Bijvoorbeeld het onderdak van de spelers en begeleiding bij gastgezinnen, De Jagerstee en het Fletcher Hotel.”

Voldoening

Ondanks het vele werk doet Van Schoonhoven het graag. ,,Aan het eind van het weekend zit je stuk, je leeft er het hele jaar naar toe. Maar het geeft echt zo’n voldoening .”