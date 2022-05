Opgeluchte directeur na brand wattenschijfjesfabriek Emst: ‘gebouw en machines lijken nog intact’

UPDATE | MET VIDEODe brand bij wattenschijfjesfabrikant Lemoine in Emst is onder controle, zo meldt de brandweer. Vanochtend rond half elf brak brand uit bij een van de machines. Een eigen bluspoging bleek vruchteloos, waarna de brandweer met man en macht uitrukte. Het personeel werd in allerijl geëvacueerd.

Volgens Ozkan Demir - kwaliteitsmedewerker en bhv’er - is de brand ontstaan bij een machine. ,,Een soort droogkast waar het katoen als laatste doorheen gaat. We hebben eerst zelf proberen te blussen en hebben meerdere blusflessen leeggemaakt. Toen dat niet lukte hebben we de brandweer ingeschakeld en alle medewerkers naar buiten geëvacueerd.’’

Volledig scherm Een pomp zorgde voor extra bluswater uit een nabijgelegen Wetering © Luciano de Graaf

Katoen smeult lang

,,Het was gelijk handelen’’, vult directeur B-J Hudepohl aan. ,,Wij werken met katoen en die stof heeft de vervelende gewoonte dat het heel lang blijft smeulen. Maar zolang het alleen katoen is, valt het nog mee.’’ Als de machines zelf in de brand vliegen, ben je verder van huis, stelt hij. De machine waarin het vuur ontstaan is, is zo’n veertig meter lang. Het bedrijf heeft drie van zulke apparaten, waarin de materialen worden verwerkt.

Brandweer massaal ter plekke

Volgens Veiligheidsregio Noord- en Oostgelderland (VNOG) woedde er uiteindelijk op meerdere plekken in het bedrijfspand brand. De brandweer behandelde het als ‘een zeer grote brand’ en was in totaal met tien voertuigen ter plekke, inclusief een hoogwerker. De omgeving had er weinig last van: de brand woedde vooral in het pand, buiten was er alleen wat witte rook te zien.

Volledig scherm De fabriek van binnen. © Maarten Sprangh

Wereldmarktleider

Lemoine is een van oorsprong Frans familiebedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van katoenen hygiënische en cosmetische producten. De tak in Nederland is wereldmarktleider in de productie van wattenschijfjes. In 2020 schakelde Lemoine razendsnel over naar de productie van chirurgische mondkapjes, toen daar wegens corona schreeuwende behoefte aan was. Bij het bedrijf in Emst werken 170 mensen, van wie er tijdens het uitbreken van de brand ongeveer 90 aanwezig waren. Die zijn allemaal veilig buiten gekomen en in een kantoorpand ondergebracht, niemand raakte gewond.

Machines in tact

Directeur Hudepohl verwacht dat de medewerkers snel het gebouw weer in te kunnen. ,,Dan beginnen we met schoonmaken en te inventariseren hoe groot de schade daadwerkelijk is. Van de buitenkant lijken alle machines en gebouwen intact.’’

Sprinklers

Het is overigens niet voor het eerst dat er brand uitbreekt bij Lemoine. In juni 2011 was er veel rook, maar was het vuur snel onder controle, in januari 2017 deden de sprinklers hun werk en in augustus 2018 moest het pand worden ontruimd omdat er enkele balen katoen in brand stonden.