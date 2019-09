Oplossing gevaarlijke kruising in Epe in zicht: Zuukerenkweg alsnog op slot voor auto's

Afgelopen maandag was het weer eens raak. Een personenauto die op de Zuukerenkweg reed en De Meent over wilde steken, werd in de zijkant geramd door een bestelbusje. De bestuurder moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer was in dit geval degene die fout zat. De Meent, waar een maximum snelheid geldt van 60 kilometer per uur, is namelijk een voorrangsweg. Verkeer op de Zuukerenkweg wordt daar ook op gewezen middels een stopbord, dat vlak voor de kruising is geplaatst.