Oplossing voor de droogte op de Veluwe: beekwater in de bodem infiltreren en in de toekomst mogelijk ook Randmeerwater

Sjoerd zorgt met modezaak voor verrassing in Vaassen (en niet alleen omdat-ie fietsenma­ker was)

19 oktober Is er in Vaassen nog wel plek voor een aparte herenmodewinkel? Die vraag doemde op toen Heiwegen onlangs duidelijk maakte in zwaar weer te verkeren. Voor de 24-jarige Sjoerd Wijnbergen is het geen beletsel om er twee deuren verder (!) nog één te beginnen. Sinds 9 oktober herbergt de Dorpsstraat ook Sjoerd Wijnbergen Menswear.