Opnieuw autobrand in Epe: tweede op één dag en zoveelste in lange reeks

Epe is opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Zaterdagavond laat was het weer raak. Het was de tweede autobrand van de dag en de zoveelste in een lange reeks.

Iets na 23.30 uur gisteravond ging het mis aan de Glazenmaker in Epe. Buurtbewoners ontdekten de autobrand op een parkeerplaats en schakelden meteen de brandweer in. Zij waren snel ter plaatse en het duurde niet lang voordat het vuur onder controle was.

Reeks autobranden

De betreffende auto liep brandschade op en moest worden afgesleept. Wel kon er worden voorkomen dat ook andere omliggende auto's op de parkeerplaats in brand vlogen. Ook de politie kwam naar de plek van de brand toe en deed onderzoek of er sprake is van brandstichting.

Epe wordt namelijk al een tijdlang geteisterd door autobranden. Sinds mei zijn er acht branden in Epe geweest en bovendien twee in Vaassen. Gisteren gebeurde het zelfs twee keer. Want naast de brand laat op de avond was het eerder op de middag ook al raak. Toen raakte een auto op een parkeerplaats bij de Pastoor Somstraat in het centrum zwaar beschadigd na brand.

‘Zeer kwalijk’

Burgemeester Tom Horn noemde de vele autobranden in zijn gemeente eerder ‘verschrikkelijk’. ,,Mensen worden geraakt in hun persoonlijke levenssfeer en gaan zich onveilig voelen. Dat is zeer kwalijk.’’

De politie liet eerder weten een verband te zien tussen de diverse autobranden en er rekening mee te houden dat die branden zijn aangestoken. Ondanks een patroon in de branden waarbij de linkervoorband als eerste vlam vat, wilde burgemeester Horn nog niet spreken over een pyromaan. ,,Van belang is dat de autobranden moeten stoppen, of dit nu het werk is van een individu, verschillende individuen of een groep.’’

Een overzicht van een reeks autobranden deze zomer in Epe. Klik op de nummers voor meer informatie en links naar eerdere verhalen:

