Opnieuw brandstichting in Vaassen: aanmaakblokje bij bestelbus gevonden

VideoEen bestelbus is gisteravond door brand zwaar beschadigd geraakt in Vaassen. Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van brandstichting.

De brand werd tegen 22.55 uur gemeld bij de brandweer en had plaats aan de Van Riebeeckstraat. Buurtbewoners deden voor aankomst van de brandweer met twee brandblussers ook een bluspoging, maar slaagden er niet in om het vuur te doven. De brandweer bluste vervolgens de brand. De inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks vanuit de buurt.

De brand begon bij het rechter voorwiel en sloeg vervolgens over naar het motorcompartiment. In de bus lagen ook enkel pakketjes. Deze leken op het eerste oog geen brandschade te hebben overgehouden aan de brand.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Hierbij wordt rekening met brandstichting gehouden, aangezien er bij het wiel een aanmaakblokje werd gevonden. Het aanmaakblokje is in beslag genomen voor DNA en sporenonderzoek.

Lees alles over de vele autobranden in Epe en Vaassen in ons speciale dossier.

Reeks

De gemeente Epe wordt al enkele maanden geteisterd door autobranden. Sinds mei zijn er minimaal acht branden in Epe geweest en bovendien meerdere autobranden in Vaassen. Eergisteren gebeurde het zelfs twee keer, want naast een brand laat op de avond was het eerder op de zaterdagmiddag ook al raak. Toen raakte een auto op een parkeerplaats bij de Pastoor Somstraat in het centrum van Epe zwaar beschadigd na brand.

Beschuldigingen

De laatste autobrand in Vaassen dateert van eind juli, toen sloegen de vlammen uit een auto aan de Deventerstraat. In mei en begin juni was het in Vaassen regelmatig raak en moest de brandweer meermaals uitrukken voor een autobrand. Een groep jongeren distantieerde zich destijds van beschuldigingen van brandstichting.

Burgemeester Tom Horn noemde de vele autobranden in zijn gemeente eerder ‘verschrikkelijk’. ,,Mensen worden geraakt in hun persoonlijke levenssfeer en gaan zich onveilig voelen. Dat is zeer kwalijk.’’

Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande bestelbus weggesleept. Het beschadigde voertuig wordt door de recherche nog nader onderzocht.

Een overzicht van een reeks autobranden deze zomer in Epe. Klik op de nummers voor meer informatie en links naar eerdere verhalen:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hieronder een video van een eerdere autobrand in de gemeente Epe:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.