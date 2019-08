Opnieuw financiële problemen bij taxibedrijf Ordelman in Epe

Bosch sluit het boek na 82 jaar in Epe: ‘Alles heeft zijn tijd’

14 augustus Wat vader Bosch voor de oorlog begon, bouwt zijn zoon 82 jaar later af. Het karakteristieke pand Boekhandel Bosch aan de Hoofdstraat in Epe (nr. 117) is inmiddels verkocht en Bosch junior houdt uitverkoop tot eind van het jaar. Niet bekend is wat de toekomstige bestemming van het pand zal zijn, wel dat het aantal leegstaande winkelpanden in het centrum van Epe alsmaar groter wordt.