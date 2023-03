Opnieuw ophef over kiosk Epe: shovel maakt plek al vrij terwijl er nog zeven rechtszaken lopen

met video Angstige hond zwerft al dagen over de Veluwe: ‘Ze loopt zelfs de snelweg op’

Het Portugese hondje Paloma zwerft al zes dagen rond op de Noord-Veluwe. Ze is heel angstig en moeilijk te benaderen. Er is een grote zoekactie is opgestart om haar te vinden, want ze loopt zelfs de snelweg op.