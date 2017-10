Opnieuw schuurbrand in Epe

Twee mannen opgepakt na zevende brand in Epe

12 oktober Twee mannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de brand in een chalet in Epe, zijn vanochtend vroeg aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Epe en een 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt of het duo ook betrokken is bij de andere zes branden in Epe.