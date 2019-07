Organisatie tentfeest Oene in shock door vermissing Loes: ‘Te bizar voor woorden’

Voor haar vermissing bezocht de vermiste Loes (18) een besloten tentfeest in Oene, dat was georganiseerd door een vriendengroep die vaker feesten op touw zet. De groep was zondag totaal uit het veld geslagen.

Het feest vond plaats in een tent die was opgezet in een weiland aan de Deventerweg. ,,Gewoon een feest zoals je die in elk dorp hebt’’, zegt Niels Huiting, die deel uitmaakt van de organiserende vriendengroep. ,,Verder wil ik er niet al te veel over zeggen. Ik heb al een hele reconstructie aan de politie gegeven.’’ Mensen uit de omgeving die Loes kennen via What’s Appgroepen, zeggen dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4.00 uur voor het laatst online was.

Bizar

De gebeurtenissen daarna, noemt Huiting ‘te bizar voor woorden’. De vriendengroep kreeg zaterdag te horen dat Loes, een goede bekende van velen in de groep, vermist was. Ze zijn meteen met z'n allen gaan speuren. De hele omgeving werd afgekamd. Sinds het lichaam zondagmiddag werd gevonden aan de Middendijk in Nijbroek is Huiting en zijn vriendengroep ‘behoorlijk in shock’, zoals hij het zelf omschrijft. De vriendengroep is zondagmiddag bijeen om steun te zoeken bij elkaar en de laatste nieuwsberichten te volgen.

Gemoedelijk

Volgens een groepje meiden, dat het feest ook bezocht, ging het er gemoedelijk aan toe vrijdagavond. ,,Het is zo'n typisch plattelandsfeest waar iedereen elkaar kent. Het was heel gezellig, niets aan de hand’’, zegt één van de meiden. Ze schatten dat er ongeveer tachtig feestgangers aanwezig waren. ,,Het was een Facebookevenement.’’

Alleen