Oud-burgemeester van Nunspeet helpt Epe om crisisbestendig bestuur te vormen

Epe heeft een crisisjaar achter de rug, waarin duidelijk werd dat het vertrouwen van de burgers in de gemeente tot het dieptepunt is gedaald. Tijd om na de verkiezingen een nieuwe lijn in te zetten, oordeelden Bertie Hendriks (CDA) en Hans de Goede (D66). Net als buurgemeente Elburg nam de Eper raad al voor de verkiezingen hun voorstel over om een onafhankelijke informateur te vragen om te verkennen wat voor de komende vier jaar de meest geschikte coalitie is. Elburg verbond daar zelfs direct een naam aan (Toon van Asseldonk), Epe tilde die keuze over de verkiezingen heen.