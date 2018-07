Ouderwetse gezelligheid op historisch weekend in Zuuk

In gestage regen werd dinsdagmorgen door een groepje vrijwilligers op een weiland in de Eper buurtschap Zuuk een evenemententent opgezet. Daarmee startten de voorbereidingen voor een tweedaagse evenement van de stichting ‘Historie op de Veluwe herleeft’. Een oldtimershow die zaterdag en zondag naar verwachting weer een paar duizend mensen naar de Korte Spiekerweg en Zuukerenkweg brengt. Stichtingvoorzitter Wouter Platje hielp mee met het slaan van de tentpalen.

Wouter, de hoeveelste editie wordt dit van ‘Historie op de Veluwe herleeft’?

,,De 26ste alweer. We hebben één keer overgeslagen. Dat was met de MKZ-crisis. We zijn in de loop van de jaren flink gegroeid. Begonnen destijds met zo’n vijftig deelnemers, nu komen er rond de driehonderd die naar schatting zes- tot zevenhonderd items bij zich hebben.’’

Wat zoal?

,,Het is en blijft een oldtimershow in de breedste zin van het woord. Naast veel tractoren, auto’s, trucks, bussen en motoren zijn er ook legervoertuigen, stationaire motoren en bromfietsen. De modelbouwclub geeft zaterdag en zondag demonstraties met modelboten en modelauto’s. Zondag zal ook de Battle tank club een demonstratie geven. Die spelen slagen uit de Tweede Wereldoorlog na.’’

Met hoeveel mensen zijn jullie in touw?

,,Naast ons bestuur met Reinjo en Gerwin van Westerveld, Gilbert van Apeldoorn, Albert en Patrick van Zuuk en Gerrit van Essen schat ik dat er tussen de zestig en zeventig vrijwilligers actief zijn.’’

Is er naast de oldtimershow verder nog wat te beleven?

,,Nou en of. Er is een groot marktgedeelte met zestig kramen, waar oude ambachten te zien zijn en waar van alles te koop is op hobbygebied. Er zijn spelletjes voor de kinderen, een groot springkussen, een grote skelterbaan en in de tent staat de reuzesjoelbak waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Verder treden de ‘Heuischudders’ uit Emst hier zaterdag op en zondag het ‘Oud mariniers koor Veluwe’. We zorgen voor een ouderwets gezellige sfeer.’’

Wat kost entreekaartje eigenlijk?

,,Die is weer historisch laag: 3,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en er is voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar.’’