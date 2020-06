Overlast door vrachtwagens die omleiding negeren in Vaassen

VIDEO Auto en tractor slaan over de kop, grote ravage op Elburger­weg bij Epe

14:55 Op de Elburgerweg bij Epe is een flinke ravage ontstaan na een eenzijdig ongeval waarbij een auto en een tractor betrokken zijn. Bij het ongeluk is de tractor over de kop geslagen en de auto ligt ook op zijn kant. Er zijn geen gewonden, maar er staat inmiddels in beide richtingen een behoorlijke file op de N309 tussen 't Harde en Epe.