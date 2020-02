Overleden automobilist bij ongeluk in Vaassen was 30-jarige man uit Olst-Wijhe

Robert wil Alpe d’Huez op tegen kanker: van biertje in café naar benefietdi­ner in Grote Kerk van Epe

7 februari Van een avondje in het café tot een diner in de Grote Kerk. Het overkomt Robert Priem uit Epe. Zijn doel is om in juni met duizenden euro’s op zak Alpe d’Huez op te fietsen in de strijd tegen kanker. ,,Ik krijg er nog steeds kippenvel van.”