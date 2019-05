Overmars wil met gemeente Epe in gesprek over invulling De Middenstip

Edwin Overmars ontkent noch bevestigt die specifieke plannen. Wel zegt hij namens het vastgoedbedrijf: ,,We willen met de gemeente in gesprek over wat er mogelijk is. We gaan op zoek naar een nieuwe invulling en willen daarin samen met de gemeente optrekken.’’ Volgens Overmars is het nog te vroeg om op specifieke ideeën in te gaan, het eerste gesprek met de gemeente moet volgens hem nog gevoerd worden. Het is dan ook nog niet zeker of de naastgelegen kerk bij de plannen wordt betrokken. ,,Dat hoeft niet per se’’, zegt Overmars. ,,Het is een op zichzelf staand object.’’ In (een deel) van die locatie zit nu Mam’s Kinderopvang.