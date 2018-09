Paard Fredy in Emst sterft door giftige esdoorn

videoHenk ter Heide in Emst belandde afgelopen weekeinde in een nachtmerrie. Zijn paard, een Zwitserse Freiberger van drie jaar oud, stierf in no-time als gevolg van de ziekte atypische myopatie. Opgelopen in de wei, door het eten van teveel giftig blad en zaailingen van de gewone esdoorn.

Volledig scherm Henk ter Heide in het weiland. Op de achtergrond de esdoorns. © Hans van de Vlekkert

,,Zaterdagmiddag hadden we drie kwartier met Fredy gereden in het bos. Rustig tempo, want we hadden hem nog maar acht weken. Hij moest ingereden worden, aan de omgeving wennen'', vertelt een verdrietige Ter Heide. ,,Na de rit hebben we hem afgespoeld, geborsteld en vers hooi gegeven. Er was niets bijzonders aan hem te zien.''

Vier, vijf uur later, was alles anders. ,,Toen ik 's avonds bij hem ging kijken, lag hij plat in de stal. Ik dacht dat hij koliek had, hevige buikpijn. Daarom probeerde ik even met hem te lopen, maar meer dan één of twee stappen zette hij niet.'' Ter Heide riep direct de dierenarts erbij en in de nacht ging de Emstenaar elk uur bij het dier kijken. De situatie verbeterde niet, waarna Ter Heide zondagochtend om zeven uur direct de dierenarts weer belde. Fredy ging met veel pijn en moeite de trailer in en mee naar de artsenpraktijk in Wapenveld.

Verlamd

Medicatie, infusen met liters vocht om te spoelen, een katheter zelfs, niets hielp. Het paard kwam niet meer in de benen, al zijn spieren bleken verlamd. ,,Maandagochtend om zes uur belde de dierenarts met de mededeling dat het echt niet meer goed ging komen met het Fredy en dat hij hem moest laten inslapen.''

De doodsoorzaak was volgens de dierenarts atypische myopatie. Het paard raakte vergiftigd door de stof hypoglycine A, waardoor zijn spieren verlamden en het dier ook problemen met z'n onlasting kreeg. Wetenschappers hebben aangetoond dat de ziekte verband houdt met het eten van esdoornblad en -zaadjes van de gewone esdoorn.

Bezaaid

Ter Heide verbaasde zich niet over de diagnose. ,,Mijn paardenweide ligt bezaaid met blad en met die propellertjes, zaadjes van esdoorns. Afkomstig van esdoorns aan de overkant van de weg. Vorige week donderdag of vrijdag waaide het hard en daardoor ligt m'n weide er vol mee.''

,,Ik wist niet dat esdoorns zo schadelijk zijn voor paarden'', vertelt Ter Heide, die direct zijn andere drie andere paarden op stal zette. ,,Vrienden van mij hadden er ook nog nooit van gehoord, maar die treffen nu ook direct maatregelen. Daarom zoeken we nu ook de publiciteit op, om meer mensen van dit gevaar op de hoogte te brengen en te voorkomen dat nog meer paarden sterven aan deze ziekte.''

Aan de Oranjeweg in Emst probeerde Ter Heide de weide schoon te vegen en te blazen, zodat zijn andere paarden weer naar buiten kunnen. Maar zijn inspanningen sorteerden onvoldoende effect. ,,De zaden vliegen alle kanten op en komen steeds terug van aangrenzende paden. Er moet een shovel met een zuiger en veger aan te pas komen om het veld weer veilig te maken.''

Kosten

Omdat de kosten (waarde van het overleden paard, dierenartsrekening, huur van shovel en uurloon voor de shovelchauffeur) inmiddels boven de tienduizend euro schieten, wendde Ter Heide zich ook tot de gemeente Epe. ,,De bomen zijn eigendom van de gemeente. Ik hoef toch niet op te draaien voor de kosten van overlast die ik ervan heb? Bovendien, wat als dit volgend jaar weer gebeurt? En die kans is groot want de zaadjes schieten overal als nieuwe loten uit de grond.''

Of Ter Heide kans maakt met een claim bij de gemeente of met het verzoek de bomen te kappen is de vraag. Een woordvoerder meldde donderdagmiddag dat de brief van Ter Heide met voorrang zal worden behandeld.

Noodgroei

Dat de gewone esdoorn juist dit jaar voor problemen zorgt kan volgens boomspecialist Annemiek van Loon uit Epe heel goed te maken hebben met de droge zomer. ,,Een boom die het, bijvoorbeeld door droogte, heel moeilijk heeft, kan noodbloei ontwikkelen. Dan gaat de boom overmatig veel zaad produceren om het nageslacht in stand te houden. Eiken en notenbomen doen dat momenteel ook. Maar dat gebeurt zeker niet elk jaar.''

De vraag waarom het ene paard wel en het andere paard niet sterft aan de gifstoffen van esdoorns, is volgens dierenarts Martijn van der Linden uit Mariënheem moeilijk eenduidig te beantwoorden. ,,Een paard is een kieskeurige eter. Als een paard het zoetige esdoornblad lekker vindt, kan hij er meer van nemen dan een paard met een andere smaak. Daarnaast is het ene paard fysiek sterker, sterker in de spieren, en dus minder vatbaar voor atypische myopatie. Tenslotte, zo werkt het altijd met gifstoffen, is de hoeveelheid van de ingenomen toxide bepalend. Als een mens teveel water neemt, kan hij ook watervergiftiging oplopen.''

Diagnose