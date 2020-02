Pand van voorheen De Leest in Vaassen kopen? Vraagprijs: 875.000 euro

John Bosch is niet meer het ‘bokkie‘ van Vaassen, maar trotse Prins Carnaval van de Rossumdaer­pers

7:12 Het best bewaarde geheim van het dorp? Dat is in Vaassen zonder twijfel de vraag wie de nieuwe carnavalsprins wordt. Voor John Bosch (35) is het in moeilijk in woorden uit te drukken wat dit betekent. Zijn betraande ogen zeggen genoeg: een enorme eer.