Peter ziet Abraham als organist

videoAls 15-jarig jongetje speelde hij in Emst zijn eerste kerkdienst. Ruim een halve eeuw later is Peter Witteveen nog altijd actief als organist. Vrijdag is er een speciaal concert in de Vaassense Dorpskerk: ,,Ik ben blij dat ik het beleven mag.”

De herinneringen van Peter Witteveen stapelen zich achter elkaar op woensdagmorgen in de Vaassense Dorpskerk. In de 50 jaren dat hij kerkorganist is heeft hij veel meegemaakt, mensen leren kennen en veel koren begeleid. In hetzelfde gebouw is er vrijdagavond een dankdienst en een orgelconcert, ter ere van zichzelf: ,,Ik kijk er zeer naar uit. Het is ook wel weer spannend, er is wel wat voorbereiding voor nodig. Maar ik ben bovenal blij dat ik het beleven mag.”

Hersenbloeding

Want Witteveen (65) heeft al het nodige meegemaakt in zijn leven. Zo is er die zomerochtend in 2005, toen hij hard viel. Aanvankelijk werd er gedacht aan een hersenschudding, maar pas later bleek het om een hersenbloeding te gaan. ,,Die was gelukkig spontaan gestopt. De dokter zei dat het mijn geluk was: ‘anders leefde u niet meer’.” Een paar weken later bleek dat hij er toch niet helemaal ongeschonden uit was gekomen: hij hoorde niks meer met zijn rechteroor. ,,Ik moet weer horen, het is mijn werk heb ik gelijk gezegd”, zei Witteveen. Dankzij een speciaal hoortoestel via het Radboud in Nijmegen kwam het toch nog goed. ,,Koorleden waren heel aardig, ze zeiden dat ik nog beter kon horen dan vroeger.”

Docent

De uit Emst afkomstige Witteveen is een echte muziekman. ,,Muziek maken is communiceren met mensen. Prachtig is dat.” Zo’n 41 jaar is hij docent geweest bij het huidige Cultuurplein Noord-Veluwe, waarvan de laatste tientallen jaren ook als hoofd van de afdeling muziek. Daarnaast was of is hij koorleider en dirigent van veel koren uit onder meer Wijhe, Hierden, Apeldoorn, Emst en Wapenveld. Toen hij met Annemarieke in 2003 wilde trouwen, was dat niet mogelijk in Vaassen. ,,Het gebouw was te klein. Mijn vrouw zat bij een koor en ik had zelf 5 koren met gemiddeld 70 leden. Dus reken maar uit”, legt Witteveen uit. De Grote Kerk in Apeldoorn was een goed alternatief.

Puber

Maar naast docent en koorleider was en is Witteveen bovenal organist. Als 15-jarig jongetje nam hij bij de Hervormde Gemeente in Emst al het stokje over van Roelof Riphagen. ,,Een hele verantwoordelijkheid , zeker voor een puber. Ik was gewoon in dienst, het was een echte baan. Ik moest twee keer per dag spelen.” Het spelen van het orgel heeft hij thuis geleerd van zijn moeder en later van zijn voorganger Riphagen.

In 1980 verruilt Witteveen de kerk in Emst voor de Johanneskerk in Heerde. Daar speelt hij vele jaren op het orgel, waarna hij begin deze eeuw in Vaassen is komen wonen en zich uiteindelijk verbond aan de Dorpskerk. ,,Ik speel hier nog altijd het merendeel van mijn diensten. Ik heb er zeker een band mee opgebouwd, je bent verbonden aan een kerkelijke gemeente. Vandaar ook de viering met een kerkdienst, vrijdagavond.”

Plezier

Witteveen zegt nog altijd veel plezier te hebben in zijn werk als organist. Van stoppen is dan ook geen sprake, ook niet als koorleider. ,,Ik heb collega’s die doorgaan tot het gaatje, maar dat vind ik niet verstandig. Ik hoop op tijd het inzicht te krijgen dat ik moet stoppen. Ambities heb ik niet meer, ik hoop dat ik het nog veel jaren kan en mag doen.”

Het jubileum van Peter Witteveen wordt vrijdagavond met een dankdienst en een orgelconcert gevierd. Beiden zijn gratis toegankelijk. De Vaassense Dorpskerk is open vanaf 19.00 uur. De dankstond begint om 19.30 uur en het concert begint aansluitend om ongeveer 20.15 uur. De dienst wordt geleid door dominee Barend Weegink uit Katwijk, een vriend van de jubilaris.