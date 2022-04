Peuters in Vaassen krijgen een grotere woordenschat dankzij de Leestas

Wethouder Erik Visser van de gemeente Epe verzorgde de opening samen met Hetty van de Weg, directeur van Bibliotheek Noord-Veluwe. Twee enthousiaste peuters namen de eerste Leestassen in ontvangst. Wethouder Visser legt uit waar dit project aan bijdraagt: ,,Het is voor ouders van jonge kinderen belangrijk om tijd te besteden aan taal. Dat kan door praten, zingen en natuurlijk door voorlezen. Via de Leestas wordt taal spelenderwijs bij kinderen onder de aandacht gebracht.”

Leesachterstanden

Het project is mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat door het Rijk in het leven is geroepen om leerachterstanden als gevolg van corona te bestrijden. In de gemeente Epe is er onder andere voor gekozen om met het project ‘Leestassen’ het leesplezier onder de jongste doelgroep te stimuleren.