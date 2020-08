Plan voor 25 nieuwe appartementen in centrum Epe: worden deze beter betaalbaar?

video Vier zussen Van Eijsden exposeren samen in galerie Aventurijn in Epe

8 augustus Rina, Fransje, Agatha en Threes exposeren samen hun vilt, quilt en waaiers in Glasgalerie Aventurijn in Epe. Hoe vaak komt het nou voor dat vier zussen gezamenlijk exposeren? Dat hun werk überhaupt in een galerie thuishoort, daar waren de vrouwen zich niet eens van bewust. ,,Het is zó gewoon dat we altijd dingen maken, dat wij niet meer nadenken over de bijzonderheid’’, vat Threes van Eijsden (1950) het gevoel samen.