Plannen uitbreiding VMI Epe vanaf heden in te zien

De uitbreidingsplannen van het bedrijf VMI, gevestigd bij buurtschap Zuuk in Epe, zijn sinds donderdag 9 mei in te zien. Het plan ligt zes weken ter inzage en in die periode kan ook een zienswijze worden ingediend.

Het bedrijf VMI, een ontwikkelaar en bouwer van productielijnen, heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van hun locatie aan de Gelriaweg nabij Epe met zo’n zes hectare. De gemeente Epe kan hiermee instemmen, onder de voorwaarden dat VMI ook zes hectare aan nieuwe natuur ontwikkelt en de uitbreiding landschappelijk inpast.

Kruispunt

Het nabij gelegen kruispunt N309/De Meent wordt tegelijkertijd ook aangepast: van een rotonde met drie aansluitingen, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en bushaltes. VMI krijgt daarmee een directe aansluiting op de provinciale weg, is de bedoeling. De overeenkomst over al deze afspraken zijn in februari ondertekend; nu ligt het plan ter inzage.

De uitbreidingsplannen spelen al jaren en stuiten in het buurtschap Zuuk tot verzet. Actiegroep Toekomst Zuuk is vooral tegen een verdere aantasting en verstening van de buurtschap. Of zij nu ook in actie komen is nog niet bekend; de groep wil eerst de stukken grondig bestuderen.

Bestuderen

De uitbreidingsplannen van VMI, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling en de aanleg van een nieuwe weg tussen de Ledderweg en kruispunt N309 - De Meent is voor inwoners te bestuderen via epe.nl of op site ruimtelijkeplannen.nl. Ook op afspraak langskomen op het gemeentehuis is mogelijk.