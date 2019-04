Plannen voor plaatsing zendmast in Wissel stuiten op verzet

Van Essens hebben eindelijk hun gedenkplek in Epe

18 april De gedenkplek van Herman en Johanna van Essen is klaar. Na jaren lobbyen worden de verzetshelden eindelijk geëerd aan de Wachtelenbergweg, precies op de plek waar vroeger hun boerderij in Epe heeft gestaan. Maar voor de oudste zoon Mannes komt het moment een paar maanden te laat: ,,Het is moeilijk zonder hem.’’