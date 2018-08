Plein Epe wordt volleybalplein

Dode vrouw in Leiden is vermiste Nataschja Scheeres (44) uit Epe

14 augustus De vrouw die twee weken geleden dood werd gevonden in Leiden, is de 44-jarige Nataschja Scheeres, die in Epe is opgegroeid. Dit heeft haar vader John Scheeres uit Epe dinsdagochtend bevestigd. De vriend van Nataschja is aangehouden en zit in voorarrest.