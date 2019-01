Plek zendmast Emst blijft zorgenkind

Het is voor de derde keer in korte tijd dat de locatie voor een nieuwe KPN-mast in Emst wordt bestreden. Eerder werden plekken op camping Reina’s Hoeve en op een plaats in een eikenbosje een plek tussen de Westendorperheideweg en de Heemhoeveweg als ongewenst aangemerkt door actiegroepen en omwonenden.

Vergunning

Inmiddels heeft KPN een vergunningaanvraag ingediend voor een veertig meter hoge zendmast, ietsje verderop aan de Westendorperheideweg. B en W willen deze vergunning verlenen. Maar opnieuw zijn omwonenden tegen de mast - zij maakten hun ongenoegen eind vorig jaar al duidelijk in een inspraakprocedure - en is Milieuzorg Epe in de rij van bezwaarmakers aangesloten.

Volgens Milieuzorg Epe is de beoogde mast in strijd met een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie van D66. Daarin werd gesteld dat de mast in overleg met de omwonenden geplaatst moet worden, de mast niet in waardevolle natuur komt en dat de mast minimaal enkele honderden meters van de eerste woningen staat. ‘De huidige locatie voldoet aan geen van deze eisen', stelt Milieuzorg in een brief aan het gemeentebestuur.

Discussie

Veel discussie en onduidelijkheid is er vooral over de afstand van de mast tot aan de dichtstbijzijnde woningen. Aanvankelijk werd een minimale afstand van driehonderd meter tot de dichtstbijzijnde woningen aangehouden. ‘Later werd die afstand ineens verminderd tot 150 meter toen alternatieve locaties binnen enkele honderden meters moeilijk te vinden waren’, stelt Milieuzorg Epe.

Voorts betoogt de milieuorganisatie dat de mast in strijd is met de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland, omdat de nieuwe locatie onderdeel is van het Gelders Natuurnetwerk en daarmee niet alleen waardevolle natuur bedreigt, maar ook het eeuwenoude cultuurlandschap. Ook wordt de ‘buitensporige’ hoogte van veertig meter gehekeld en wordt gesteld dat de mast een potentieel gevaar is voor de gezondheid van omwonenden.

Glasvezelnetwerk

Omwonenden trekken vooral de afstand van de mast tot woonhuizen in twijfel, mede doordat de mast volgens hen zonder overleg met hen weer enkele meters is verplaatst. Daarnaast voeren zij aan dat de noodzaak voor een nieuwe zendmast overbodig is, doordat in het gewraakte buitengebied binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Daarmee krijgt het buitengebied van Emst, waaronder ook Schaveren, de beschikking over een snelle en stabiele internetverbinding.

Procedure