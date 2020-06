Politie onderzoekt verband tussen reeks autobranden in Vaassen en Epe

Duidelijk is dat de vijf autobranden in twee weken tijd in Epe zijn aangestoken, meldt politiewoordvoerder Frank Brouwer. Burgemeester Tom Horn vertelde onlangs dat tot nu toe geen verband tussen deze branden is ontdekt. Onderzocht wordt of de twee auto's in Vaassen ook in brand zijn gestoken. Het vermoeden is er, maar het onderzoek dat zekerheid moet geven is nog niet afgerond.