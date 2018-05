Politie verwacht snel aanhouding in zaak bedreigde agent Vaassen

De vechtpartij was ontstaan bij wijkgebouw Balai Pusat aan het Kouwenaarspad in Vaassen. Verschillende groepen gingen daar op straat met elkaar op de vuist. Een agent die ter plaatse kwam, werd dusdanig in het nauw gedreven en bedreigd dat hij zich terug moest trekken in zijn dienstauto.

Ook aan de Woestijnweg even verderop was zaterdagnacht een vechtpartij. Hier was sprake van een burenruzie. In beide zaken werden geen aanhoudingen verricht en ook anderhalve dag later zit er nog niemand voor vast. ,,Er wordt met verschillende mensen gesproken om de aanleiding helder te krijgen", aldus Redder.