Politie zoekt met boot naar voorwerp in een vijver in Epe

Wildexcur­sies Staatsbos­be­heer gaan door in dit afgesloten natuurge­bied: ‘Hoe kan dat?’

Zomaar de Veluwse natuur in gaan, is er op verschillende plekken niet meer bij. Sinds dit jaar gelden er strikte regels die de kwetsbare natuur moet beschermen. Toch geeft Staatsbosbeheer excursies in natuur die is afgesloten. ‘Hoe kan dat?’, vraagt natuurgids Gerrit Rekers uit Vierhouten zich af. ,,Ik vind dat krom.’’