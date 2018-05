Politiechef na bedreiging agent in Vaassen: alles op alles om dader te pakken

De vechtpartij begon tijdens een feest in het buurtcentrum in de Molukse wijk. Honderden mensen gingen met elkaar op de vuist. Na een tijdje keerde de menigte zich tegen de politie. Daarbij werd een steen door de ruit van een politiewagen gegooid. ,,Onze collega is bedreigd en belaagd en vervolgens, terwijl hij zich in veiligheid brengt in zijn dienstauto, is er ook nog eens een baksteen door de ruit van zijn auto gegooid. Dit terwijl hij probeerde een ruzie te sussen. We nemen deze zaak dan ook uiterst serieus op en hebben direct een aantal mensen op de zaak gezet’’, zegt district­s- chef José Rooijers.