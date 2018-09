Politiek Epe staat open voor zondagopenstelling winkels

De gemeente Epe lijkt rijp voor zondagopenstelling van winkels in de dorpscentra van Vaassen en Epe. In grote lijnen reageren de tien plaatselijke politieke partijen positief op het bericht van de ondernemersverenigingen dat zij graag winkel op zondagen open zien gaan. Al zou de politiek de politiek niet zijn, als er niet wat slagen om de arm worden gehouden.

Slechts één partij, de gecombineerde fractie van SGP/ChristenUnie (drie raadszetels), wijst zondagopenstelling van winkels pertinent af. ,,We hebben daarvoor principiële en praktische motieven. Allereerst geloven wij dat de Schepper aan de mensen een rustdag heeft gegeven om bezig te zijn met de dingen van Zijn Koninkrijk. We mogen dan rusten van ons gewone werk en ons richten op de Heere God. Daarnaast zijn wij van mening dat het goed is als een mens niet 24/7 bezig is met werken. Een centrale rustdag is ook een voorrecht voor mensen en werknemers die niet iets met het geloof hebben.''

Gehecht

De CDA-fractie (vier zetels) zegt gehecht te zijn aan het bijzondere karakter van de zondag en is daarom geen voorstander van onbeperkte openstelling van winkels op zondag; in elk geval niet op de zondagochtend. ,,Zo hebben wij onze mening meegegeven aan de ondernemers. Het is goed dat de gemeente hierover overlegt met ondernemersverenigingen en hopelijk wordt ieders belang meegewogen. Laten we voorzichtig omgaan met zondagopenstelling, al biedt het ook kansen, met name voor het toeristisch profiel van Epe.''

GroenLinks (twee zetels) stelt zich neutraal op met betrekking tot koopzondagen. ,,De mening onder onze leden is zeer divers. Er zijn allerlei manieren om invulling te geven aan de koopzondagen. Er valt bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de verschillende branches.'' Net als het CDA wil GL dat de kerkgang op zondag gerespecteerd moet worden en dat winkels eventueel pas vanaf 12 uur open mogen.

Nieuwe Lijn (zes zetels) stelt een besluit over zondagopenstelling bij de ondernemers(verenigingen) moet liggen. ,,Een breed gedragen openstelling van winkels op zondag kan dan tot de mogelijkheden behoren.'' Volgens Nieuwe Lijn is er bij de OVE en de OVV (ondernemersverenigingen Epe en Vaassen) echter nog geen gelijkluidende invulling en gemeenschappelijke uitvoering voor de zondagen gevonden. ,,Bovendien lijkt de voorkeur van de ondernemers vooralsnog vooral gebaseerd te zijn op wat winkeliers willen en lijkt de mening van dorpsgenoten te ontbreken. Wij willen dat de meningen van inwoners ook meegenomen worden.''

Eensluidend

De resterende partijen, VVD (twee zetels), D66 (twee), PvdA (een), Gemeentebelangen (een), Dorpspartij (een) en Epe Liberaal (een) zijn eensluidend in hun mening: allen pleiten voor zondagopenstelling en allen zijn van mening dat ondernemers het best zelf kunnen beslissen wat goed is voor hun winkels en voor de consumenten. D66 voegt eraan toe dat ook de winkeliers in de kleinere dorpen van Epe, Oene en Emst, om hun mening moet worden gevraagd, net als de dorpsbewoners zelf en vindt eveneens dat de zondagsrust tot 13 uur gerespecteerd moet worden. Dorpspartij ziet het liefst dat de koopzondagen in de toekomst wel beperkt blijven tot vakantieperiodes en Gemeentebelangen noemt wel als voorwaarde dat er geen overlast door op zondagen geopende winkels mag ontstaan. De PvdA stipt aan dat de openstelling ook moet gelden voor de winkels op retailpark De Meent, aan de rand van Epe. Een standpunt dat de OVE deelt, mits op De Meent kleinschalige detailhandel verboden blijft.

OVE en OVV

De ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen deden de afgelopen maanden met een enquête onderzoek onder de eigen leden naar de voors en tegens van zondagopenstelling van winkels de de dorpen Epe en Vaassen. De uitkomst is dat een overgrote meerderheid is vóór openstelling op zondagen voor supermarkten en gerelateerde food-winkels. Tevens kwam naar voren dat er vaker dan nu het geval is ruimte moet zijn voor koopzondagen met deelname van non food-winkels.

Geen optie

In de politiek in Epe was zondagopenstelling tot voor kort geen optie. Het vorige college had het onderwerp vier jaar lang als onbespreekbaar aangemerkt. Met de komst van het nieuwe college is het predicaat onbespreekbaar eraf en is aangegeven dat een verzoek van ondernemers om vrijstelling in overweging zal worden genomen.

Poll

Een poll op de website van deze krant gaf een miniem verschil aan tussen voor- en tegenstanders. Een kleine 1150 lezers namen de moeite de poll in te vullen. Van hen was een kleine meerderheid (58 procent) tegen zondagopenstelling van winkels in de gemeente Epe, 42 procent is voorstander van winkelen op zondag in Epe.

Enquete poll Winkels open op zondag in Epe? Ja, natuurlijk! (42%)

Nee, alsjeblieft niet! (58%)

Op initiatief van enkele (winkel)pandeigenaren van Epe en de gemeente Epe loopt momenteel een onderzoek naar de wensen van inwoners van Epe en bezoekers van de dorpscentra. De uitslag daarvan wordt eind 2018, begin 2019 verwacht.

Emst en Oene

De ondernemersverenigingen in de kleinere dorpskernen van Epe, Emst en Oene, hebben vooralsnog geen behoefte aan zondagopenstelling van winkels. Arnoud Riphagen zegt namens de winkeliers in Emst: ,,We hebben maar drie winkels hier, dus voor ons loont dat de moeite niet. Hooguit misschien dat de supermarkt Spar er een keer in meegaat, in het toeristenseizoen, maar de andere winkels waarschijnlijk niet. Bovendien is Emst een behoudend dorp, dus ik vraag me af of op zondag geopende winkels hier wenselijk is.''

Emst is volgens Riphagen niet voor en niet tegen. ,,Als Epe en Vaassen wel winkels openen op zondag vinden we dat bovendien prima. Daar hebben ze misschien wel zestig of zeventig winkels, die moeten heel andere afwegingen maken.''