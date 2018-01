Prachtige Eper laan verandert in kale spookstraat: ruim 50 bomen leggen het loodje

Meer dan vijftig bomen aan de Oude Wisselseweg in Epe hebben vanwege de storm het loodje gelegd. De ooit zo prachtige laan is nu veranderd in een spookstraat.

Dat de storm van afgelopen donderdag op veel plekken voor schade heeft gezorgd, was al wel bekend. Maar op weinig plekken dreunen de harde rukwinden langer na dan aan de Oude Wisselseweg in Epe. Niet alleen begaven vier bomen het tijdens de storm; uit angst voor meer schade zijn er de afgelopen dagen nog eens zo’n vijftig bomen gekapt.

De ooit zo prachtige laan in de wijk Burgerenk is in een paar dagen compleet veranderd. ,,Rond elf uur viel de eerste boom. Ik zou je zeggen: ik ben hier opgegroeid en woon al 50 jaar in dit huis. Ik stond er met tranen in de ogen naar te kijken”, meldt buurtbewoner Henk Scholten. In de uren daarna vielen er nog eens drie bomen om in de straat.

Noodkap

Nog voordat de storm voorbij was, is het een komen en gaan van mensen in de straat. De gemeente Epe is aanwezig, evenals haar groenaannemer Axent Groen. Eén voor één worden de resterende bomen gecontroleerd en beoordeeld. Vanwege de storm is een aantal bomen instabiel geworden en burgemeester Hans van der Hoeve heeft een vergunning voor een noodkap afgegeven. Alle esdoorns in de straat, ruim 50, zijn de afgelopen dagen gekapt.

Op de Nieuwe Wisselse School viel één van de vier bomen. Hoewel de schade volgens directrice Jessica van den Berg meeviel, was de basisschool afgelopen vrijdag en maandag gesloten. Dinsdagmorgen werd er voor het eerst wel weer gewoon les gegeven.

Voordeel

Het aanzicht van de straat is niet alleen aangetast door de kap van de bomen. Ook de straatlantaarns zijn, op één na, verwijderd. ,,Je wilt hier ’s avonds niet lopen”, zegt Jans. Ook de bestrating en stoepranden hebben flinke schade opgelopen door de uitstekende wortels en werkzaamheden. Toch heeft de verwijdering van de bomen ook één voordeel voor de omwonenden: er is geen overlast meer van blad. ,,We kunnen de bladblazers nu verkopen”, zegt iemand gevat.