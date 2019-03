Praktijk Bodytolk voor eetstoornissen geeft college Epe therapie met een paard

De praktijk van Bodytolk in Epe voor mensen met eetstoornissen groeit als kool. Steeds meer mensen met boulimia, anorexia of andere eetproblemen weten de therapeuten in Epe te vinden. Voor een keertje wilden ook burgemeester en wethouders van Epe ervaren wat de praktijk doet met de cliënten. Dat betekende laarzen aan en de paardenwei in.

Kwam er voorheen gemiddeld één nieuwe cliënt per week, sinds er twee documentaires gemaakt zijn over eetstoornissen waarin Bodytolk aan bod komt, krijgen Renate en Ferdinand Lukassen wekelijks vijf tot tien aanmeldingen. Renate: ,,Via via krijgen we nu veel doorverwijzingen en via social media waarop ik heel actief ben komen ook mensen bij ons.’’

Quote Paarden gaan er geen rekening mee houden of iemand toevallig een hoge positie bekleedt. Renate Lukassen, Bodytolk

Lukassen is de praktijk samen met haar man Ferdinand gestart in een grote praktijkruimte met aangrenzend weiland in het landelijke Epe. Bij de therapie maken ze namelijk gebruik van hun twee therapiepaarden Pacator en Jessyen de therapiehond Masimba. De praktijk is nu zodanig gegroeid dat er samengewerkt wordt met nog drie andere therapeuten in de praktijk in Epe en op 15 andere plekken in het land. Om eetstoornissen op te lossen ‘luisteren’ ze naar het verhaal van het lichaam van de cliënt en helpen bij de vertaling van de signalen. Een tolk van het lichaam dus: bodytolk.

Positief

Bijzonder bij-effect van de documentaires is dat Epe op een heel positieve manier voorbij komt. Dat kwam in beeld bij de gemeente Epe, met als gevolg dat het gehele college van burgemeester en wethouders vandaag op bezoek is geweest bij Bodytolk. Lukassen legt uit: ,, Wij moesten met de gemeente praten over het weiland, van wat mag wel en wat mag niet. We hebben hier immers ook de paarden staan. Toen bleek er grote interesse te zijn bij de gemeente en vroegen ze of ze een keer konden langskomen, met het hele college.’’

,,Of we ook gaan therapieën met het college? Nou, dat is een groot woord. Maar we gaan inderdaad met ze de bak in. We willen ze zelf laten ervaren wat het werken met paarden inhoudt.’’

Pittige procedures

Dat kan wel confronterend zijn, vertelt Lukassen. ,,Paarden gaan er geen rekening mee houden of iemand toevallig een hoge positie bekleedt. Maar we kunnen de sfeer wel aanvoelen en zien of ze een beetje lol hebben en ontspannen zijn. Het kan maar zo zijn dat ik een scherpe vraag stel. We gaan ze als team iets laten doen. Daar hebben we een paar leuke vormen voor. Maar ze zijn hier best kort, dus veel tijd hebben we niet.’’

En op de achtergrond zal Renate misschien een balletje opgooien over het werken met pgb’s (persoonsgebonden budgetten, red.). ,,We willen graag met de gemeente praten over snellere routes om dit te realiseren voor cliënten aangezien dit vaak pittige procedures zijn. Het is goed om de weg te kennen. Maar ook al krijgen we in Epe zelf veel medewerking, dan ben je er nog niet. Er zijn nog zoveel andere plaatsen waar mensen afhankelijk zijn van de toestemming van hun gemeente voor een pgb. Daar zijn we nu ook hard mee bezig. We leggen contacten met alle regionen van zorg in Nederland.’’