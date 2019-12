Primeur voor Epe met technische mbo-opleiding van Aventus

De uitbreiding naar Epe heeft drie doelen. De eerste is het beperken van de reisafstand naar het middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren uit Epe moesten kiezen tussen Zwolle en Apeldoorn. De tweede is een minder grote overgang van het vmbo naar het mbo. Hiervoor werkt Aventus samen met RSG Noord Oost Veluwe in Epe. In hun laatste jaar krijgen leerlingen al voorlichting over deze opleiding Smart Technology en kunnen ze door gastcolleges wennen aan het onderwijs op het mbo.