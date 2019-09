‘Prins’ Tom uit Vaassen pompt zich in de prijzen

Hij had al wel een goed gevoel over de wedstrijd, maar dat hij zou winnen was wel even een verrassing. De 29-jarige brandweerman Tom Zonnebeld uit Vaassen werd afgelopen weekend benoemd tot 'de beste pompbediende van Nederland'. Tom deed namens defensiebrandweer ASK mee aan de landelijke finale van de brandweerwedstrijden TS-HS (tankautospuit, hoge druk) in Harskamp.