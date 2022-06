Privéschool in Epe pijnlijk verrast door aangekondigde buren: ‘Dit is voor niemand goed’

Risicocam­ping in Vaassen wordt toch verkocht; regionale ‘ombudsman’ stapt niet naar politie

De sterk verouderde camping ’t Hertenhof in Vaassen wordt toch verkocht. De regionale ‘ombudsman’ Jan Kaiser trekt zich per direct terug als zaakwaarnemer van eigenaar Cees Bakker, voor wie hij bereid was te investeren in de benodigde veiligheidsmaatregelen op de risicocamping. In plaats daarvan wil hij nu helpen de verkoop van het complex te realiseren.

22 mei