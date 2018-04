Probeer eens een e-bike uit in Epe

Altijd al eens e-bike, cargobike of speed pedelec willen uitproberen? Binnenkort kan dit in Epe, Gorssel, Twello en Brummen. In die dorpen zijn vanaf 9 mei probeerpools om te ervaren of de elektrische fiets een goed alternatief is voor de auto.

Het doel van de probeerpools is om zoveel mogelijk mensen in de regio Stedendriehoek te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Dat gebeurt in het kader van het programma Vlot veilig fietsen van de Cleantech Regio, dat daarmee meedoet aan het nationale programma Beter Benutten. Daarin werken Rijk, regio en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren in diverse regio's. In Clean Tech werken gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. De ambitie is om in 2030 de regio energieneutraal te hebben.

Aanmelden

Wie een elektrische fiets een week lang wil uitproberen kan zich daarvoor aanmelden. Het advies aan geïnteresseerden is om zich gelijk vanaf het startmoment op 2 mei aan te melden, want vol is vol. Via de website vlotveiligfietsen.nl is de e-bike te reserveren. Op de site zijn ook de precieze spelregels en actievoorwaarden te vinden. In totaal gaat het om 24 elektrische fietsen, verdeeld over zes stuks per dorp.