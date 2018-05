Provincie: Deel Heerderweg bij Epe snel weer open

Maar dat is nog niet aan de orde. ‘Het blijkt efficiënter tot aan de Bijsterbosweg te asfalteren. We beginnen hier dan wel iets later mee’, aldus de provincie in de bewonersbrief. ,,Met efficiënter bedoelen we dat we in één keer een langer stuk kunnen asfalteren. Dat scheelt tijd en dus geld”, aldus woordvoerder Ethel Lauckhart. Een ander voordeel is dat de weg straks ook al verder in de richting van Heerde open gaat.