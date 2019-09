Raad Epe moet zich voor derde keer buigen over onteigening Bakker in Vaassen

De gemeenteraad van Epe moet zich komende maand wederom gaan buigen over het dossier De Pirk 7. Het is de derde keer binnen een jaar dat het onteigenen van de familie Bakker in Vaassen op de agenda staat, omdat bij de eerste twee keer procedurele fouten zijn gemaakt. ,,Nogal knullig’’, vindt oppositiepartij VVD, die zich altijd heeft verzet in dit dossier.

De familie Bakker is al bijna twintig jaar met de gemeente Epe in gesprek over hun perceel aan De Pirk in Vaassen. In die twee decennia hebben alle bedrijven om hen heen plaatsgemaakt voor woningen, maar Cor Bakker komt er met de gemeente niet uit. Volgens hem biedt de gemeente slechts de helft van de marktwaarde van zijn perceel met woning en bedrijfshal, waar hij graag aan auto’s sleutelt, en wijzen ze al zijn alternatieven van de hand.

Eind vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders over te gaan tot onteigenen van de familie Bakker, zodat de laatste acht woningen van De Pirk gebouwd kunnen worden. Oppositiepartij VVD stemde als enige tegen. Maar in juli stond hetzelfde punt weer op de agenda van de raad. ,,Er was een procedurele fout gemaakt’’, zegt raadslid Ellis de Vries (VVD). ,,Nogal knullig.’’ Haar partij vond bij de tweede stemming ook de Dorpspartij, ChristenUnie en SGP aan haar zijde. Maar dat was onvoldoende om het besluit tegen te houden.

Blunder

Maar nu blijkt dat de raad er eind september weer over moet stemmen. ,,Want ze hebben weer een fout gemaakt’’, is De Vries ontsteld. ,,Dit is zo onzorgvuldig. Ambtenaren en de wethouder lopen te blunderen’’, zeggen De Vries en partijgenoot Ruud Jager. ,,De raad heeft besloten om een onteigeningsprocedure te beginnen, terwijl de omgevingsvergunning nog niet was afgegeven.’’ Die is nodig, maar werd vier dagen later pas verleend. ,,Dit valt het college aan te rekenen’’, vindt Jager. De Vries: ,,De menselijke maat ontbreekt in dit dossier.’’

De gemeente Epe is gevraagd om namens het college burgemeester en wethouders te reageren op de gang van zaken, onder meer om de gemaakte fouten toe te lichten. Via woordvoerder Oscar Tutert laat het bestuur echter weten niet inhoudelijk te reageren. Komende dinsdag vergadert het college over de kwestie en pas daarna komt ze met een reactie.