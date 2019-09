Raad Epe zet onteigening familie Bakker in Vaassen met minimale meerderheid voort

De familie Bakker is al bijna twintig jaar met de gemeente Epe in gesprek over hun perceel aan De Pirk in Vaassen. In die twee decennia hebben alle bedrijven om hen heen plaatsgemaakt voor woningen, maar Cor Bakker komt er met de gemeente niet uit. De gemeente wil overgaan tot onteigening, zodat er acht woningen gebouwd kunnen worden.

Met twaalf stemmen voor vond het college deze derde poging een minimale meerderheid in de raad. Hoewel hen - volgens een enkeling - het schaamrood op de kaken staat vanwege de omissies. ,,Ik deel dat gedeeltelijk’’, liet wethouder Robert Scholten weten in zijn beantwoording. De hand in eigen boezem steken, deed hij niet. Over de fouten die gemaakt zijn, zei hij wel: ,,Dat hadden we moeten weten. Dat hadden onze medewerkers moeten weten, onze jurist, maar ook het college en de raadsleden.’’ Tegenover deze krant wilde de wethouder eerder deze maand desgevraagd geen uitleg geven over de kwestie.