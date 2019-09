Raad van State: Chaletpark Beekhorst moet drie ton aan dwangsommen alsnog betalen

Lagere straf voor eenzame dealer uit Epe

15:43 Een 31-jarige man uit Epe die uit eenzaamheid handelde in xtc, amfetamine, ghb en ketamine, is gisteren veroordeeld tot een lagere straf dan was geëist. De rechtbank oordeelde dat ketamine, een verdovingsmiddel dat vaak wordt gebruikt als partydrug en waar hij vooral in handelde, niet onder de geneesmiddelenwet valt.