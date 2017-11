Ravage na botsing tussen twee auto's in Epe

Linda Seinstra troeft Teun Mulder af in Emst

26 november Linda Seinstra (51) mag zich de eerste Maestro van Emst noemen. De gelegenheidsdirigente was zaterdagavond oud-topwielrenner Teun Mulder de baas in de finale. De lokale variant van het landelijke televisieprogramma sloeg aan. Dorpshuis De Hezebrink was tot de nok toe gevuld.