RCN Vakantieparken biedt zorgpersoneel gratis verblijf aan

Het recreatiebedrijf beheert onder meer vakantieparken in Zeewolde en Epe. ,,Wij willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren in deze bijzondere tijden’’, aldus Van Schaik. ,,Tegelijkertijd worden we als vakantie-organisatie geconfronteerd met veel omboekingen, waardoor onze accommodaties leegstaan. Om van de nood een deugd te maken, kwamen we op het idee om zorgmedewerkers tijdelijk een gratis verblijf te geven.’’

Het aanbod geldt voor zorgmedewerkers die hierdoor bijvoorbeeld hun reistijd kunnen verkorten. ,,We kregen bijvoorbeeld een aanvraag van iemand die normaliter in het ziekenhuis in Nijmegen werkt en nu tijdelijk naar Tilburg is overgeplaatst. Door een verblijf dichter in de buurt aan te bieden, kunnen we deze mensen een klein beetje ontzorgen. Of ze kunnen het risico verkleinen dat zijzelf of hun gezin mogelijk besmet raken.’’